हिमाचल पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती का मामला सदन में उठा, आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग; सीएम सुक्खू ने दिया सर्दी का हवाला

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल (पुरुष एवं महिला) भर्ती के लिए पहली सितंबर की शाम तक 98,719 आवेदन पहुंच चुके हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने पोर्टल ठप होने की शिकायतों को तथ्यहीन और अफवाह करार देते हुए कहा है कि आवेदन प्रक्रिया सुचारू चल रही है। 31 अगस्त और पहली सितंबर को भी सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया। फिलहाल रोजाना औसतन 200 से 300 पुरुष और 150 से 200 महिला अभ्यर्थी फार्म भर रहे हैं।



मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि पांच सितंबर 2026 अंतिम तिथि में अब कोई विस्तार नहीं होगा। सरकार का तर्क है कि नियमों के अनुसार प्रदेश के सभी 12 जिलों में शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण होने हैं। तारीख बढ़ाने पर आगामी सर्दियों में ग्राउंड टेस्ट कराना कठिन होगा और भर्ती प्रक्रिया करीब छह माह तक आगे खिसक सकती है।

आयु छूट से बढ़े आवेदन 10 जुलाई को विज्ञापन जारी होने पर करीब 65 हजार आवेदन आए थे। 21 अगस्त तक अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने से 11 हजार आवेदन बढ़कर संख्या 77 हजार हुई। इसके बाद होमगार्ड जवानों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट और अंतिम तिथि पांच सितंबर किए जाने से करीब 21 हजार और आवेदन आए। इस तरह पहली सितंबर शाम सात बजे तक कुल संख्या 98,719 पहुंच गई।