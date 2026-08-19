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हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में उठेंगे आपदा व भर्ती से जुड़े प्रश्न, मंत्रियों के आश्वासनों की होगी निगरानी

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Updated: Wed, 19 Aug 2026 01:24 PM (IST)

हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा, जिसमें आपदा, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े 1036 प्रश्न उठाए जाएंगे। सदन में मंत्रियों के आश्वासनों की निगरानी के लिए एक विशेष 'एश्योरेंस कमेटी' के गठन पर भी विचार किया जा रहा है।

हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। जागरण

हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। जागरण

HighLights

  1. मानसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा, 10 बैठकें।

  2. आपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर 1036 प्रश्न पूछे जाएंगे।

  3. मंत्रियों के आश्वासनों की निगरानी को बनेगी विशेष समिति।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश की 14वीं विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन के भीतर जो भी कहा जाता है, उसे सत्य माना जाता है और सदन की उत्पादकता बनाए रखना सभी दलों की साझा जिम्मेदारी है।

1036 सवाल पहुंचे सचिवालय, सभी नोटिस ऑनलाइन प्राप्त

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आगामी सत्र के लिए विधायकों की ओर से कुल 1036 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। ये सभी नोटिस ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सरकार को जवाब के लिए प्रेषित कर दिया गया है। विभिन्न नियमों के तहत मिले नोटिस का विवरण इस प्रकार है।

प्राकृतिक आपदा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा मुख्य फोकस

विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों के स्वरूप पर अध्यक्ष ने बताया कि ज्यादातर प्रश्न भारी बरसात से सड़कों व पेयजल योजनाओं को पहुंचे नुकसान, शिक्षा विभाग में रिक्त पदों, सीबीएसई स्कूलों में प्रिंसिपलों व प्रवक्ताओं की तैनाती, स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी और मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक मशीनों व दवाओं की उपलब्धता से जुड़े हैं।

आश्वासनों की निगरानी के लिए बन सकती है विशेष समिति

सदन के भीतर मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले आश्वासनों के क्रियान्वयन पर कुलदीप पठानिया ने कहा कि वर्तमान में स्टैंडिंग कमेटियां विभागों की समीक्षा करती हैं। यदि आवश्यकता महसूस हुई तो मंत्रियों के आश्वासनों की प्रभावी निगरानी और समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक अलग 'एश्योरेंस कमेटी' का गठन भी किया जा सकता है।

सदन की उत्पादकता में हिमाचल अव्वल

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल विधानसभा की कार्य उत्पादकता देशभर में सर्वश्रेष्ठ रही है, जो 90 से 132 प्रतिशत तक दर्ज की गई है। सत्र के सुचारू संचालन के लिए 20 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 21 अगस्त को पहले दिन दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि (शोकोद्गार) देने के बाद विधिवत कार्यवाही शुरू होगी।

ये सूचनाएं प्राप्त

  • नियम 62 (ध्यानाकर्षण प्रस्ताव): 13 सूचनाएं।
  • नियम 63 (दो घंटे की चर्चा): 2 सूचनाएं।
  • नियम 101 (गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस): 5 सूचनाएं।
  • नियम 130 (प्रदेश हित के महत्वपूर्ण विषय): 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

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