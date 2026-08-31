हिमाचल हाई कोर्ट ने पुरानी पेंशन बहाली की अपील खारिज की, सिंगल जज के फैसले को ठहराया सही 

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने धनी राम (दिवंगत) के कानूनी वारिसों द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मचारी अपने मूल (पैतृक) संगठन में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत शामिल नहीं था, तो सरकारी विभाग में स्थायी विलय के बाद भी वह पुरानी पेंशन का हकदार नहीं होगा। मामले के अनुसार मूल अपीलकर्ता धनी राम को वर्ष 1979 में एचपी स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन में चपरासी/चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था और 1985 में उनकी सेवाएं नियमित की गईं।



बाद में, वर्ष 2003 में उन्हें प्रतिनियुक्ति पर सामाजिक, महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में क्लर्क के रूप में चुना गया। राज्य सरकार की 2012 की नीति के तहत जून 2013 में उन्हें इस विभाग में स्थायी रूप से समाहित कर लिया गया था।

2015 में हुए सेवानिवृत्त धनी राम मार्च 2015 में कनिष्ठ सहायक के पद से सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद विभाग ने उनकी पेंशन स्वीकृत कर दी थी। हालांकि, बाद में यह महसूस होने पर कि पेंशन गलत तरीके से दी गई थी, विभाग ने मई 2018 से इसे वापस ले लिया। इसके खिलाफ धनी राम ने सिंगल जज बेंच के समक्ष रिट याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।

नई पेंशन योजना के तहत आता था धनी राम हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पाया कि धनी राम अपने मूल कॉरपोरेशन में कर्मचारी भविष्य निधि या नई पेंशन योजना के तहत आते थे, न कि पुरानी पेंशन नियमावली के तहत। इसलिए, सरकार की विलय नीति के नियमों के मुताबिक वह पेंशन के हकदार नहीं हैं।