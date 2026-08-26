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12 वर्ष की उम्र में 10वीं पास, डॉक्यूमेंट और जन्मतिथि में विसंगति पर हिमाचल हाई कोर्ट हैरान; शपथपत्र देने का आदेश

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Updated: Wed, 26 Aug 2026 12:45 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक स्टाफ नर्स के शैक्षणिक दस्तावेजों और जन्मतिथि में विसंगति पर हैरानी जताई है। अदालत ने नर्स से शपथपत्र दायर कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसने मात्र 12 वर्ष की आयु में 10वीं की परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला परिसर। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला परिसर। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने स्टाफ नर्स के दस्तावेजों में विसंगति पाई।

  2. नर्स ने 12 वर्ष की आयु में 10वीं पास की थी।

  3. अदालत ने शपथपत्र और मूल प्रमाणपत्र मांगे।

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टाफ नर्स की नौकरी कर रही कर्मचारी के शैक्षणिक दस्तावेजों और जन्मतिथि में पाई विसंगति पर आश्चर्य जताया है। अदालत ने याचिकाकर्ता महिला से शपथपत्र दायर कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसने महज 12 वर्ष की आयु में 10वीं की परीक्षा कैसे उत्तीर्ण कर ली। यह आदेश न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता स्टाफ नर्स द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात जारी किया।

याचिकाकर्ता विजय लक्ष्मी भार्गव के दसवीं के सर्टिफिकेट से पता चलता है कि उसने मार्च 1981 में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दूसरी ओर याचिकाकर्ता के ही आग्रह पर उनके सर्विस रिकार्ड (सेवा पुस्तिका) में उनकी जन्मतिथि को संशोधित कर एक जून 1968 दर्ज किया गया था।

कोर्ट ने कहा कि यदि यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि वास्तव में एक जून 1968 है, तो यह समझ से परे है कि उसने मात्र 12 वर्ष की आयु में दसवीं की परीक्षा कैसे पास कर ली। दोनों आधिकारिक दस्तावेजों में दिख रहा यह अंतर तार्किक रूप से मेल नहीं खाता। 

मूल प्रमाणपत्र भी पेश करने का आदेश

याचिकाकर्ता को स्टाफ नर्स का पद प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की अपनी सभी आगामी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं के मूल प्रमाणपत्र भी पेश करने होंगे। मामले की सुनवाई दो सितंबर को होगी।

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