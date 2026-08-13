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    जनगणना ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की ट्रांसफर पर हिमाचल हाई कोर्ट ने लगाई रोक, पुरानी स्थिति बहाल करने का आदेश

    By Chaitanya Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:57 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जनगणना ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी के तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जनगणना कार्य में लगे कर्म ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का परिसर। जागरण आर्काइव

    हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का परिसर। जागरण आर्काइव

    HighLights

    1. हाई कोर्ट ने जनगणना ड्यूटी पर तबादले पर रोक लगाई।

    2. शिक्षक राजेंद्र सिंह के तबादला आदेश पर अंतरिम रोक।

    3. जनगणना कर्मचारियों का 31 मार्च 2027 तक तबादला नहीं।

    विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े नियमों की व्याख्या करते हुए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को आधिकारिक तौर पर जनगणना ड्यूटी पर तैनात किया गया है, तो नियमों के तहत उसका तबादला नहीं किया जा सकता।

    न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने इस कानूनी आधार पर कांगड़ा जिला के एक शिक्षक के ट्रांसफर ऑर्डर पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश राजेंद्र सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में जारी किया गया है।

    धर्मशला में कार्यरत याचिकाकर्ता

    याचिकाकर्ता राजेंद्र सिंह कांगड़ा जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला में कार्यरत हैं। विभाग ने एक आदेश के जरिए उनका तबादला किसी अन्य स्टेशन पर कर दिया था। इस ट्रांसफर को चुनौती देते हुए दलील दी कि उसको पहले ही बाकायदा जनगणना ड्यूटी अलॉट की जा चुकी है।

    सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का हवाल दिया

    याचिकाकर्ता ने हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव द्वारा 31 मार्च 2026 को जारी उन आधिकारिक निर्देशों का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को 31 मार्च 2027 तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक साक्ष्यों को देखने के बाद माना कि याचिकाकर्ता अंतरिम राहत पाने का पूरी तरह हकदार है।

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