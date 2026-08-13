जनगणना ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की ट्रांसफर पर हिमाचल हाई कोर्ट ने लगाई रोक, पुरानी स्थिति बहाल करने का आदेश

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े नियमों की व्याख्या करते हुए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को आधिकारिक तौर पर जनगणना ड्यूटी पर तैनात किया गया है, तो नियमों के तहत उसका तबादला नहीं किया जा सकता।



न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने इस कानूनी आधार पर कांगड़ा जिला के एक शिक्षक के ट्रांसफर ऑर्डर पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश राजेंद्र सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में जारी किया गया है।

धर्मशला में कार्यरत याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता राजेंद्र सिंह कांगड़ा जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला में कार्यरत हैं। विभाग ने एक आदेश के जरिए उनका तबादला किसी अन्य स्टेशन पर कर दिया था। इस ट्रांसफर को चुनौती देते हुए दलील दी कि उसको पहले ही बाकायदा जनगणना ड्यूटी अलॉट की जा चुकी है।