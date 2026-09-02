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हिमाचल के CBSE स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की तैनाती में देरी पर हाई कोर्ट सख्त, दो सप्ताह में मांगा जवाब

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 01:20 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के सीबीएसई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की भर्ती व तैनाती प्रक्रिया ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती जल्द करने को कहा।

  2. राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय।

  3. पात्र शिक्षकों और प्रिंसिपलों को शीघ्र स्कूलों में तैनात करने का निर्देश।

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के सीबीएसई से संबद्ध स्कूल आफ एक्सीलेंस में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की भर्ती व तैनाती की प्रक्रिया को नियमों के अनुसार जल्द पूरा करने को कहा है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है।

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया था कि सरकार को सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपलों के चयन व नियुक्ति की प्रक्रिया 11 फरवरी 2026 की अधिसूचना के तहत सब-कैडर योजना के भाग-ए के क्लाज 5.5 के प्रविधानों तथा सरकार द्वारा लिए निर्णयों के अनुसार ही पूरी करनी होगी।

जल्द तैनाती का आदेश

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो भी पात्र शिक्षक या प्रिंसिपल चयन प्रक्रिया के तहत आते हैं और जिनकी तैनाती अभी तक नहीं हुई है, उन्हें जल्द इन स्कूलों में तैनात किया जाए। 

स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया था निर्देश

अदालत ने सरकार को आगामी सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जिसमें शिक्षकों और प्रिंसिपलों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या, वर्तमान में रिक्त पदों का आंकड़ा और उपलब्ध अभ्यर्थियों व पोस्टिंग के लिए लंबित अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। अदालत ने पूर्व में दिए अंतरिम आदेशों को जारी रखते हुए सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

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