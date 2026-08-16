'ज्योतिषी के कहने पर नहीं बदल सकते जन्मतिथि', हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला, कहा- समयसीमा का होना चाहिए पालन
हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकारी सेवा में जन्मतिथि सुधार के लिए दो साल की समयसीमा को अनिवार्य बताया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ज्योतिषी की सलाह या सहानुभूति के आधार पर इस नियम में कोई ढील नहीं दी जा सकती।
HighLights
सरकारी सेवा में जन्मतिथि सुधार की दो साल की समयसीमा।
ज्योतिषी की सलाह पर जन्मतिथि नहीं बदली जा सकती।
हिमाचल हाई कोर्ट ने अपील स्वीकार कर फैसला सुनाया।
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा में आने के बाद जन्मतिथि सुधारने के लिए निर्धारित दो वर्ष की समयसीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए। इसमें न्याय या सहानुभूति के आधार पर कोई ढील नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने प्रथम अपीलीय अदालत (फास्ट ट्रैक कोर्ट ऊना) के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें एक शिक्षक की जन्मतिथि बदलने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता सुरेश कुमार ने वर्ष 2001 में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नान मेडिकल के रूप में सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी। उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट और सर्विस रिकार्ड में जन्मतिथि 30 अगस्त 1968 दर्ज थी।
ज्योतिषी को कुंडली दिखाने के बाद की बदलाव की गुजारिश
नौकरी लगने के बाद उन्होंने ज्योतिषी को कुंडली दिखाई, जिसने दावा किया कि उनकी सही जन्मतिथि एक सितंबर 1969 है। इसके बाद सुरेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग से नया जन्म प्रमाणपत्र बनवाया और मई 2003 में शिक्षा निदेशक के समक्ष जन्मतिथि सुधारने का आवेदन किया।
दो वर्ष के भीतर ही कर सकते हैं आवेदन
हाई कोर्ट ने कहा, कोई भी कर्मचारी सेवा में प्रवेश के केवल दो वर्ष के भीतर ही जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है। याचिकाकर्ता ने यह समयसीमा बीतने के बाद आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने नियमों के विरुद्ध माना। कोर्ट ने कहा कि जब नियम स्पष्ट रूप से दो साल की अवधि तय करते हैं तो अदालतें अपनी तरफ से किसी भी तरह की सहानुभूति या तार्किक व्याख्या के आधार पर इस मियाद को बढ़ा या अनदेखा नहीं कर सकतीं।
ज्योतिषी के कहने या सही उम्र का पता न होने पर समयसीमा नहीं बदल सकते
कोर्ट ने कहा, किसी ज्योतिषी के कहने या यह दावा करने पर कि पहले सही उम्र का पता नहीं था, कानूनी समयसीमा को नहीं बदला जा सकता। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1985 में ही मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिल गया था, जिसमें गलत जन्मतिथि दर्ज थी।
कानूनन इसके खिलाफ तीन साल के भीतर (या वयस्क होने के तीन साल के भीतर) सिविल सूट दायर किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 2004 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जोकि समयसीमा के लिहाज से बहुत देर से उठाया कदम था।
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