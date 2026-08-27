शिमला-मटौर फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण पर केंद्र सरकार की नई शर्त, स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए सर्वे होगा

राज्य ब्यूरो, शिमला। शिमला-मटौर फोरलेन को लेकर केंद्र सरकार ने नई शर्त लगा दी है। केंद्र ने इस फोरलेन पर नम्होल और घुमारवीं के समीप करीब 16 किलोमीटर के दो पैच के लिए भूमि अधिग्रहण का जिम्मा राज्य सरकार को खुद उठाने को कहा है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि भू अधिग्रहण का पैसा राज्य सरकार को ही देना पड़े तो इससे अच्छा है, फोरलेन बनाकर खुद ही टोल लगा दें।



मुख्यमंत्री ने कहा कि जब फोरलेन का निर्माण और टोल वसूली एनएचएआई करता है तो भूमि अधिग्रहण की लागत भी उसी को वहन करनी चाहिए।



मुख्यमंत्री वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक पूर्ण ठाकुर, भुवनेश्वर गौड़ व चंद्र शेखर के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार से इस शर्त पर पुनर्विचार की मांग करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर यह मामला उठाएंगे।

मनाली हाईवे पर स्पीड लिमिट बढ़ाने को सर्वे करवाएगी सरकार वहीं, कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर वाहनों की स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए सरकार सर्वे कराएगी और कुल्लू-मनाली क्षेत्र में स्थानीय लोगों को टोल में छूट देने का मामला भी केंद्र के समक्ष उठाया जाएगा।

नुकसान की भरपाई का मामला एनएचएआई से उठाएंगे इससे पहले, विधायक पूर्ण ठाकुर के प्रश्न के उत्तर में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले फोरलेन से हुए नुकसान की भरपाई का मामला एनएचएआई के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मंडी जिला उपायुक्त को भी इस बारे आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

फोरलेन के टोल से हर महीने 5 से 10 हजार बढ़ गया खर्च मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने टोल बैरियर से लोगों को पेश आ रही दिक्कत का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कीरतपुर-मनाली फोरलेन के किनारे रहने वाले स्थानीय लोगों को टोल टैक्स में राहत देने का मामला केंद्र सरकार से उठाया जाएगा। फोरलेन बनने के बाद टोल बैरियर लगने से स्थानीय लोगों का महीने में पांच से दस हजार रुपये का अतिरिक्त खर्च हो रहा है। कुल्लू व मनाली में फोरलेन की हालत बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि कुल्लू से मनाली तक तो मार्ग भी डबल लेन ही है।