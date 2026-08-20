'सरकारी भर्तियों में खत्म होगा पक्षपात', CM सुक्खू का एलान- परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर जोड़कर मेरिट तैयार होगी

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बदले की भावना के आरोपों को नकारते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हमीरपुर चयन आयोग को भंग कर पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। अब लोक सेवा आयोग की भर्तियों में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के अंक जोड़कर मेरिट तैयार होगी, जिससे पक्षपात खत्म होगा।

विपक्ष को चर्चा की चुनौती 20 वर्षों में पहली बार मानसून सत्र 10 दिनों का रखा गया है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा विधायकों से वॉकआउट के बजाय तथ्यों के साथ सदन में चर्चा करने का आह्वान किया। सरकार प्रदेश की संपदा के दुरुपयोग पर जल्द 'व्हाइट पेपर' लाएगी।

भ्रामक सूचनाओं पर किया आगाह मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक और फर्जी खबरों के प्रति आगाह करते हुए सभी से केवल तथ्यों पर आधारित व जिम्मेदार रिपोर्टिंग करने की अपील की। केंद्र के समक्ष रखेंगे अधिकार मानसून सत्र के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर बीबीएमबी और किशाऊ बांध से जुड़े वित्तीय मामलों को मजबूती से उठाएंगे। यदि निर्णय राज्य के पक्ष में आता है तो प्रदेश को सालाना करीब ₹1,500 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।