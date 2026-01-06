हिमाचल कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड भंग, जल्द होगा नई कार्यकारिणी का गठन
जागरण संवाददाता, शिमला। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष लालजी देसाई ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड विंग को भंग कर दिया है। यंग ब्रिगेड की प्रदेश अध्यक्ष नेहा मेहता को जल्द कार्यकारिणी गठन के निर्देश दिए गए हैं।
नई कार्यकारिणी का होगा गठन
प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा कि यंग ब्रिगेड को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों को भंग करने का निर्णय लिया गया। यंग ब्रिगेड की नई कार्यकारिणी में सभी क्षेत्रों व वर्गों के युवाओं को संगठन में लिया जाएगा।
नए पदाधिकारियों का होगा चयन
वहीं, नवनियुक्त अध्यक्ष नेहा मेहता ने नियुक्ति के लिए कांग्रेस हाईकमान सहित सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सेवादल अध्यक्ष अनुराग शर्मा एवं प्रदेश के वरिष्ठ पार्टी नेताओं का आभार जताया है।
उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी व संगठन की मजबूती के लिए सभी से चर्चा कर यंग ब्रिगेड के पदाधिकारी चयनित किए जाएंगे।
