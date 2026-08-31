Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'हिमाचल सरकार 5 लाख वेतन देने को तैयार फिर भी डॉक्टर चंबा नहीं जाते', CM सुक्खू बोले- यह व्यवस्था बदलेंगे

By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
Updated: Mon, 31 Aug 2026 06:40 PM (IST)

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े बदलाव करेगी और चंबा जैसे दूरदराज के ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में संबोधित करते सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में संबोधित करते सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

HighLights

  1. प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े बदलाव करने जा रही है।

  2. चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी दूर करने पर विचार।

  3. डॉक्टरों को 5 लाख तक वेतन देने को तैयार सरकार।

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े बदलाव करने जा रही है। चंबा जैसे दूरदराज के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए अलग नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है। विधायक नीरज नैय्यर के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि नवनिर्मित 200 बिस्तरीय अस्पताल सरोल के उद्घाटन के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 311 पद भरने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज को बेहतर तरीके से कैसे संचालित किया जाए, इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। 

5 लाख देने को तैयार

सरकार चिकित्सकों को पांच लाख रुपये तक का वेतन देने को तैयार है, फिर भी दूरदराज के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर दुबई जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन चंबा मेडिकल कॉलेज में सेवाएं देने से इंकार करते हैं, क्योंकि यह दूर दराज क्षेत्र में है। 

स्थायी समाधान होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए हाल ही में बैठक भी हुई है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष व विधायक भी मौजूद थे। इस समस्या का जल्द ही स्थायी समाधान निकाला जाएगा। चंबा सहित अन्य दूरदराज के मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। 

यह भी पढ़ें: हिमाचल विधानसभा में गूंजा कुल्लू अस्पताल में महिला मौत मामला, जयराम ने उठाए सवाल; CM बोले- दोषियों को नहीं बख्शेंगे

यह भी पढ़ें: हिमाचल के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को बकाया के साथ देंगे 20 हजार, CM सुक्खू का एलान; पेंशनरों को 35% भुगतान होगा 