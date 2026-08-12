हिमाचल बोर्ड परीक्षाओं में खराब रिजल्ट पर 123 शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी, 7 स्कूल प्रमुख भी निशाने पर

अनिल ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश में दसवीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में खराब परीक्षा परिणाम देने वाले 123 शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अभी सभी शिक्षकों के जवाब नहीं आए हैं। जवाब मिलने के बाद विभाग आगामी कार्रवाई तय करेगा।



कार्रवाई की जद में चार प्रधानाचार्य (एक आफिशिएटिंग), तीन मुख्य अध्यापक, 19 प्रवक्ता और 66 टीजीटी शामिल हैं। इसके अलावा 22 टीजीटी और एक प्रवक्ता अनुबंध आधार पर कार्यरत हैं। आठ एसएमसी शिक्षक भी सूची में हैं, जिनमें दो टीजीटी और छह प्रवक्ता श्रेणी के हैं।

एसीआर में दर्ज होगी पुअर परफार्मेंस प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में पुअर परफार्मेंस दर्ज की जाएगी, जबकि अन्य शिक्षकों की एक वार्षिक इंक्रीमेंट रोकी जाएगी। एसएमसी शिक्षकों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। एसीआर में खराब प्रविष्टि होने से प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों के पदोन्नति के अवसर प्रभावित हो सकते हैं।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हाल में हुई बैठक में खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। क्या है नियम नियमों के तहत शिक्षकों के संबंधित विषयों के परिणाम को आधार बनाया गया है। जिस शिक्षक के विषय का परिणाम 50 प्रतिशत से कम रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक के लिए स्कूल का परिणाम 25 प्रतिशत से कम होने पर कार्रवाई का प्रविधान है। यानी स्कूल में 25 प्रतिशत विद्यार्थी भी पास नहीं हुए तो प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

पिछले साल 109 की रोकी थी इंक्रीमेंट पिछले वर्ष विभाग ने खराब परिणाम देने वाले 139 शिक्षकों को नोटिस जारी किए थे। इनमें 109 शिक्षकों की इंक्रीमेंट रोकी गई, जबकि करीब 14 शिक्षकों की एसीआर में प्रविष्टि की गई थी। कुछ शिक्षकों के जवाब संतोषजनक पाए जाने पर कार्रवाई नहीं की गई थी। प्रधानाचार्य की वार्षिक इंक्रीमेंट करीब 4500 रुपये, जबकि अन्य श्रेणियों में यह करीब 2500 से 3500 रुपये तक होती है। अलग-अलग श्रेणियों के शिक्षकों का वेतन अलग होने के कारण इंक्रीमेंट की राशि भी अलग है।

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