बच्चेदानी ऑपरेशन के पैकेज में कैसे हुआ पुरुषों का इलाज? विजिलेंस के सामने आज पेश होंगे डॉ. जनक; पूछेगी 4 तीखे सवाल

चैतन्य ठाकुर, शिमला। हिमकेयर योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज को विजिलेंस ने वीरवार (20 अगस्त) को पूछताछ के लिए बुलाया है। विजिलेंस उनसे पुरुष मरीजों का बच्चेदानी के आपरेशन वाले पैकेज में इलाज कैसे दर्ज हुआ, का जवाब मांगेगी।

सूत्रों के अनुसार, आइजीएमसी अस्पताल में डा. जनक राज के चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) रहने के दौरान कैंसर के चार पुरुष मरीजों को बच्चेदानी के पैकेज के दायरे में लाया गया, जिसमें उनका उपचार निर्धारित रूप से शामिल नहीं था। उपचार पर 76 हजार रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई है। दो मरीजों की मौत हो चुकी है।

हिमकेयर योजना में गड़बड़ी डॉ. जनक दिन में 11 बजे शिमला स्थित विजिलेंस मुख्यालय में पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार, चारों मरीज कैंसर पीड़ित थे। उनका उपचार करने वाले कैंसर विशेषज्ञ के सामने स्थिति यह थी कि जिस उपचार के लिए भर्ती थे, वह हिमकेयर पैकेज में नहीं आ रहा था।

मरीजों को उपचार मिल सके और परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए विशेषज्ञ चिकित्सक ने उन्हें ऐसे पैकेज में शामिल कर दिया। जांच एजेंसी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हिमकेयर के तहत आने वाले दावों की जांच किस स्तर पर होती थी, बिल को किस प्रक्रिया से मंजूरी मिलती थी और तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक की इसमें क्या भूमिका थी।

जांच से नहीं डरता: जनक डॉ. जनक का कहना है कि जितनी जल्दी सरकार को हिमकेयर मामले की जांच करवाने की है, उतनी ही जल्दी उन्हें भी है, ताकि सच सामने आ सके। वह जांच से नहीं डरते और विजिलेंस मुख्यालय जाकर हर सवाल का जवाब देंगे। विधायक ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप भी लगाए।