बच्चेदानी ऑपरेशन के पैकेज में कैसे हुआ पुरुषों का इलाज? विजिलेंस के सामने आज पेश होंगे डॉ. जनक; पूछेगी 4 तीखे सवाल
हिमकेयर योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में भरमौर के भाजपा विधायक डॉ. जनक राज को विजिलेंस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। उन पर आरोप है कि उनके एमएस रहते हुए पुरुष कैंसर मरीजों का इलाज बच्चेदानी के ऑपरेशन पैकेज में किया गया।
HighLights
डॉ. जनक राज को हिमकेयर अनियमितताओं पर विजिलेंस ने बुलाया।
पुरुष कैंसर मरीजों का इलाज बच्चेदानी पैकेज में हुआ।
76 हजार रुपये खर्च, तत्कालीन एमएस की भूमिका संदिग्ध।
चैतन्य ठाकुर, शिमला। हिमकेयर योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज को विजिलेंस ने वीरवार (20 अगस्त) को पूछताछ के लिए बुलाया है। विजिलेंस उनसे पुरुष मरीजों का बच्चेदानी के आपरेशन वाले पैकेज में इलाज कैसे दर्ज हुआ, का जवाब मांगेगी।
सूत्रों के अनुसार, आइजीएमसी अस्पताल में डा. जनक राज के चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) रहने के दौरान कैंसर के चार पुरुष मरीजों को बच्चेदानी के पैकेज के दायरे में लाया गया, जिसमें उनका उपचार निर्धारित रूप से शामिल नहीं था। उपचार पर 76 हजार रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई है। दो मरीजों की मौत हो चुकी है।
हिमकेयर योजना में गड़बड़ी
डॉ. जनक दिन में 11 बजे शिमला स्थित विजिलेंस मुख्यालय में पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार, चारों मरीज कैंसर पीड़ित थे। उनका उपचार करने वाले कैंसर विशेषज्ञ के सामने स्थिति यह थी कि जिस उपचार के लिए भर्ती थे, वह हिमकेयर पैकेज में नहीं आ रहा था।
मरीजों को उपचार मिल सके और परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए विशेषज्ञ चिकित्सक ने उन्हें ऐसे पैकेज में शामिल कर दिया। जांच एजेंसी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हिमकेयर के तहत आने वाले दावों की जांच किस स्तर पर होती थी, बिल को किस प्रक्रिया से मंजूरी मिलती थी और तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक की इसमें क्या भूमिका थी।
जांच से नहीं डरता: जनक
डॉ. जनक का कहना है कि जितनी जल्दी सरकार को हिमकेयर मामले की जांच करवाने की है, उतनी ही जल्दी उन्हें भी है, ताकि सच सामने आ सके। वह जांच से नहीं डरते और विजिलेंस मुख्यालय जाकर हर सवाल का जवाब देंगे। विधायक ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप भी लगाए।
विजिलेंस ढूंढ रही इनके जवाब
- जब मरीज पात्र नहीं थे तो उन्हें निर्धारित पैकेज में शामिल करने का निर्णय किस आधार पर लिया।
- इस संबंध में अस्पताल प्रशासन को जानकारी थी या नहीं। पैकेज में शामिल करने के लिए किस स्तर पर मंजूरी दी।
- पुरुष मरीजों का उपचार ऐसे पैकेज के तहत कैसे दर्ज हुआ, जो बच्चेदानी से संबंधित उपचार के लिए था।
- संबंधित मरीजों की मेडिकल फाइल, उपचार विवरण, पैकेज कोड, बिल और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल।
डा. जनक के एमएस कार्यकाल की होगी पड़ताल
डा. जनक को वर्ष 2018 में आइजीएमसी का वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त किया था। 2022 में इस्तीफा देकर भाजपा टिकट पर भरमौर से विधायक बने। विजिलेंस जांच में उनके चिकित्सा अधीक्षक रहने की अवधि से जुड़े हिमकेयर दावों और भुगतान प्रक्रिया को भी खंगाला जा रहा है।