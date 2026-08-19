हिमाचल के एक और BJP विधायक से पूछताछ करेगी विजिलेंस, हिमकेयर मामले में डॉ. जनक राज को शिमला मुख्यालय बुलाया

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमकेयर योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज को विजिलेंस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। डॉ. जनक राज वीरवार सुबह 11 बजे शिमला स्थित विजिलेंस मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां जांच अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। मंगलवार को विजिलेंस ने धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा से पूछताछ की थी, अब वीरवार को एक और विधायक को तलब किया है।



विजिलेंस की जांच में आईजीएमसी अस्पताल शिमला में उनके चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) के कार्यकाल के दौरान हिमकेयर से जुड़े दावों, बिलों की मंजूरी और अस्पताल की प्रशासनिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। विधायक ने स्पष्ट किया है कि वह जांच से नहीं डरते और जांच एजेंसी के हर सवाल का जवाब देंगे।

क्या है हिमकेयर मामला हिमकेयर हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाती है। विजिलेंस की जांच में योजना के तहत उपचार और भुगतान से जुड़े कुछ दावों में कथित अनियमितताओं की पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसी यह देख रही है कि कहीं फर्जी मरीजों की एंट्री, गलत दावे, बढ़े हुए उपचार खर्च या नियमों के विपरीत भुगतान के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग तो नहीं हुआ।

आईजीएमसी से जुड़े दावों की जांच मामले की जांच आईजीएमसी शिमला से जुड़े हिमकेयर दावों तक भी पहुंची है। विजिलेंस यह पता लगाने में जुटी है कि अस्पताल में मरीजों के उपचार से संबंधित दावों की जांच किस स्तर पर हुई और भुगतान से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं। इसी क्रम में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

एमएस रहते डॉ. जनक राज की भूमिका पर सवाल डॉ. जनक राज वर्ष 2018 में आईजीएमसी शिमला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त हुए थे। वर्ष 2022 में उन्होंने पद से इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर भरमौर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए। विजिलेंस अब उनके एमएस कार्यकाल के दौरान हिमकेयर से जुड़े दस्तावेजों और भुगतान प्रक्रिया की जांच कर रही है। पूछताछ में विजिलेंस यह जानने का प्रयास करेगी कि संबंधित फाइलों पर किस स्तर पर कार्रवाई हुई, दावों की जांच की प्रक्रिया क्या थी और प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर डॉ. जनक राज की क्या भूमिका रही।