    हिमाचल की ऊंची चोटियों पर फिर हुई बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटे रोहतांग-अटल टनल; जानें कैसा है मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:55 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा, अटल टनल, कोकसर, जंस्कार और समधो में सोमवार को फिर से हिमपात हुआ। इस ताजा बर्फबारी से इन क्षे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा, अटल टनल और समधो में सोमवार को फिर से हिमपात हुआ (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल की ऊंची चोटियों रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा, अटल टनल, कोकसर, जंस्कार व समधो में सोमवार को फिर से हिमपात हुआ। इससे ठंड के तेवर और कड़े हो गए हैं। इस बार सर्दियों में पहली बार सोलन का न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री की गिरावट के साथ जमावबिंदु से नीचे माइनय 0.6 डिग्री दर्ज किया गया।

    जबकि शिमला का एक डिग्री की गिरावट के साथ 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में ताबो का न्यूनतम तापमान मानस 11 डिग्री दिसंबर में दर्ज किया था जोकि सोमवार को माइनस 10.2 डिग्री पहुंच गया। कुकुमसेरी, कल्पा और नारकंडा में भी तापमान माइनस में दर्ज किया गया। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में करीब तीन डिग्री तक की गिरावट आई है।

    प्रदेश में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर वृद्धि तो कुछ में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बजौरा में 21.7 डिग्री दर्ज किया गया है। सुबह सुंदरनगर, मंडी, पांवटा साहिब और कांगड़ा के निचले स्थानों में कोहरा छाया। सबसे कम दृश्यता सुंदरनगर में लगभग 100 मीटर रही। 19 स्थानों का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया है। 

    मंडी जिला में सोमवार दोपहर 12:57 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भू-संवेदन केंद्र के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। भूकंप का केंद्र मंडी में जमीन से लगभग पांच किलोमीटर नीचे पाया गया। भूकंप से किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।