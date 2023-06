हिमाचल में अब महीने के अंतिम चार दिनों में होंगे तबादले, सीएम कार्यालय ने निर्देश किए जारी

हिमाचल प्रदेश में तबादलों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय ने नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब केवल महीने के अंतिम चार दिन ही अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। अब सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में कर्मचारियों के तबादलों की फाइलें लेकर घूमने से बच जाएंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।

हिमाचल में अब महीने के अंतिम चार दिन होंगे तबादले, सीएम कार्यालय ने निर्देश किए जारी

शिमला, राज्य ब्यूरो: हिमाचल प्रदेश में तबादलों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय ने नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब हर दिन तबादले नहीं होंगे, केवल महीने के अंतिम चार दिन ही अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। अब सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में कर्मचारियों के तबादलों की फाइलें लेकर घूमने से बच जाएंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने किए निर्देश जारी इस संबंध में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की तैनाती और तबादलों से संबंधित सभी मामले, जिन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विचार की आवश्यकता है, पर महीने के अंतिम चार कार्य दिवसों में विचार किया जाएगा।

