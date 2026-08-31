Himachal Weather: हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, शिमला-मंडी समेत कई जिलों में झमाझम बारिश; यलो अलर्ट जारी
हिमाचल में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते नाहन और शिमला समेत कई इलाकों में भारी बारिश ...और पढ़ें
HighLights
3 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी।
मानसून से ₹1184.78 करोड़ का भारी नुकसान हुआ।
64 सड़कें बंद, बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर कड़ा रुख अपनाने वाला है। रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से नाहन, शिमला, मंडी सहित कई स्थानों पर झमाझम वर्षा हुई है। शिमला में रविवार को घने कोहरे के बीच डेढ़ घंटे के दौरान भारी वर्षा हुई जिसके कारण कई घरों में पानी घुस गया।
माैसम विज्ञान कंद्र शिमला द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 3 सितंबर तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
31 अगस्त को तीन जिलों कांगड़ा, मंडी और सिरमौर 1,2 व 3 सितंबर को इन तीन जिलों के अलावा चंबा, हमीरपुर सोलन, सिरमौर और शिमला में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में अभी तक मानसून के दौरान 30 जून से लेकर 30 अगस्त तक 1184.78 करोड़ का नुकसान हुआ है।
64 सड़कें यातायात के लिए बंद
प्रदेश में सिरमौर के धौलाकुआं में सर्वाधिक 38.5 मिलीमीटर, नाहन में 36, शिमला व घाघस में 30 और कांगड़ा में 15 मिलीमीटर वर्षा हुई। प्रदेश में 64 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं जबकि 226 ट्रांसफार्मर के खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित है। अकेले गोहर मंडी में 217 ट्रांसफार्मर खराब हैं। प्रदेश में बंद सड़कों में सबसे ज्यादा प्मंडी में 24, कुल्लू में 16,सिरमौर व कांगड़ा में 7-7 सड़कें बंद हैं।
2020 के बाद 29 अगस्त केलंग में सबसे गर्म दिन
लाहुल स्पीति के केलंग में इन दिनों दिन का तामपान सामान्य से 8 से 9 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है।अगस्त माह में 29 अगस्त को केलंग का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री दर्ज किया गया।जो 16 अगस्त 2020 को दर्ज 28.9 डिग्री के बाद सबसे अधिक रहा।
इससे पूर्व 13 अगस्त 2025 को 27.9 डिग्री दर्ज किया गया।रविवार को एक डिग्री की गिरावट के साथ 27.4 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में अधिकतम तापमान में करीब एक डिग्री का अंतर आया है।
कहां कितना तापमान
स्थान न्यूनतम अधिकतम
- शिमला 18.3 24.5
- सुन्दरनगर 24.5 33.5
- भुंतर 23.0 33.7
- कल्पा 16.6 26.0
- धर्मशाला 17.9 30.8
- कांगड़ा 24.5 33.2
- ऊना 23.0 34.8
- नाहन 23.1 27.7
- केलंग 12.7 27.4
- सोलन 21.0 30.2