Himachal Weather: हिमाचल में आज इन जिलों में होगी भारी बारिश, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने की चेतावनी जारी

Himachal Weather Today हिमाचल में आज कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अचानक बाढ़ आने और बादल फटने की भी चेतावनी जारी की है। आने वाले पांच दिन पश्चिमी विक्षोभ के बहुत अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। शुक्रवार को बारिश के कारण चार मकानों और पांच गौशालाओं को नुकसान हुआ है। जबकि 268 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं।

हिमाचल में आज इन जिलों में होगी भारी बारिश, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने की चेतावनी जारी

शिमला, राज्य ब्यूरो। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़ प्रदेश के बाकी दस जिलों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से 8 जुलाई को आंधी व बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी वर्षा के कारण छह जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन और सिरमौर में बादल फटने व अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को प्रदेश में भारी वर्षा का क्रम जारी रहा और इसके कारण चार मकानों और पांच गौशालाओं को नुकसान हुआ है। जबकि 268 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। मंडी जाने में 88, शिमला जोन में 49, हमीरपुर जोन में 21 और कांगड़ा जोन में 10 सड़कें बंद हैं। इन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। कहां कितनी बारिश हुई शुक्रवार को प्रदेश में शिमला में सबसे अधिक 47 मिलीमीटर, नाहन में 35, शिमला के खड़ापत्थर में 31 और सिरमौर के धौलाकुआं में 20 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी पांच दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ के बहुत अधिक सक्रिय होने के कारण बहुत अधिक वर्षा की संभावना जताई है। इसके कारण बिजली, पानी, यातायात और संचार सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

Edited By: Rajat Mourya