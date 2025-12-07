Himachal Weather: हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, शिमला-मनाली समेत ये ऊंचे इलाके सफेद चादर में ढकने को तैयार

जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार कुछ ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात व वर्षा, जबकि बिलासपुर व मंडी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है।

शिमला में 07 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

08 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा।



ऊना में 07 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

08 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

कांगड़ा में 07 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

08 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा।