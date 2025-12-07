Himachal Weather: हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, शिमला-मनाली समेत ये ऊंचे इलाके सफेद चादर में ढकने को तैयार
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है। बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे का अलर्ट है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार कुछ ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात व वर्षा, जबकि बिलासपुर व मंडी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है।
शिमला में 07 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
08 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
ऊना में 07 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
08 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
कांगड़ा में 07 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
08 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
