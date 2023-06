Himachal Rain Fury: लगातार चौथे दिन बारिश का कहर, 7 मकान और एक दुकान क्षतिग्रस्त; प्रदेश की 275 सड़कें बंद

हिमाचल में मानसून की बारिश का कहर मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। 7 मकान एक गौशाला और एक दुकान क्षतिग्रस्त हुई है। प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के चलते 275 सड़कें बंद हैं। इसी के साथ 547 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं जिसके कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी। हिमाचल में कल भी भारी बारिश का अलर्ट है।

लगातार चौथे दिन बारिश का कहर, 7 मकान और एक दुकान क्षतिग्रस्त; प्रदेश की 275 सड़कें बंद

Your browser does not support the audio element.

शिमला, राज्य ब्यूरो। मानसून की वर्षा कहर चौथे दिन भी जारी रहा। भारी वर्षा लोगों को डरा रही है। भारी वर्षा व भूस्खलन के कारण सात मकान, एक गौशाला और एक दुकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रदेश में 275 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भी 547 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं जिसके कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी। 190 के करीब ट्रांसफार्मरों के खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़ बाकी जिलों में बुधवार 28 जून को आंधी और भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। नदियां और नाले उफान पर भारी वर्षा के कारण प्रदेश की नदियां और नाले उफान पर हैं। लोगों को नदी व नालों के आसपास न जाने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। मंगलवार को भी भारी वर्षा का क्रम जारी रहा। सिरमौर, शिमला, चंबा और बिलासपुर में जमकर वर्षा हुई। इस दौरान लोगों के घरों में पानी घुसने के साथ कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ जिसके कारण नुकसान हुआ है। चार दिनों की बरसात के दौरान प्रदेश में चार बार बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। प्रदेश में कहां कितनी सड़कें बंद मंडी में 183, शिमला में 85, हमीरपुर में 22, कांगड़ा में 15 सड़कें बंद हैं।

Edited By: Rajat Mourya