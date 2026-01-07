Language
    Himachal Weather: शिमला से लाहौल तक ठंड का कहर, ताबो में पारा -10.8°C तक लुढ़का; जानें कैसा है मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 07:41 AM (IST)

    News Article Hero Image

    हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पहाड़ी इलाकों में तापमान माइनस में है (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। वहीं मैदानी और निचले क्षेत्रों में सुबह और शाम घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ताबो में न्यूनतम व अधिकतम तापमान माइनस में पहुंच गया है।

    पहाड़ों पर हो रहे हिमपात से ठंड बढ़ गई है। इस सीजन में सर्दियों में भी अपेक्षाकृत गर्म रहने वाले शिमला में अब कंपकंपाने वाली ठंड पड़ रही है। कुछ दिनों से शिमला का न्यूनतम तापमान लगातार सामान्य से नीचे रह रहा है। शिमला में सोमवार की रात मनाली से ज्यादा ठंडी रही। प्रदेश के जनजातीय और ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड ज्यादा है।

    लाहुल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में जल स्रोतों का पानी जमने लगा है। इससे स्थानीय लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के औसतन न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। यह सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग ने 12 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है।

    ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 10.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जिले के कुकुमसेरी में माइनस 7.1, किन्नौर के कल्पा में माइनस 3.4, शिमला जिले के नारकंडा में माइनसदो और रिकांगपिओ में माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। वहीं मंगलवार को रोहतांग, शिंकुला व बारालाचा दर्रे में आधा फीट ताजा हिमपात हुआ है।

    सोलंगनाला व अटल टनल सहित समस्त लाहुल घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मनाली-जंस्कार के बीच भी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। पर्यटक वाहन ज्यादा बढ़ने पर सोलंगनाला से बाहंग तक छह किलोमीटर लंबे जाम में पर्यटक फंसे रहे। अटल रोहतांग सुरंग के आसपास भी बर्फ के फाहे गिरे। मंगलवार को सोलंगनाला से आगे फोर बाई फोर वाहन ही भेजे गए। इस कारण सोलंग में ट्रैफिक जाम लग गया जो कुल्लू के नेहरूकुंड तक पहुंच गया।

    शहर तारीख अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान
    शिमला 07 जनवरी 13 3
      08 जनवरी 13 3
    ऊना 07 जनवरी 19 4
      08 जनवरी 20 5
    कांगड़ा 07 जनवरी 18 6
      08 जनवरी 19 6

     