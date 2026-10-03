Himachal Weather: हिमाचल में मौसम का दोहरा मिजाज, ऊना में गर्मी तो ताबो में ठिठुरन; 5-6 अक्टूबर को यलो अलर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में तेज धूप के बावजूद चार डिग्री तक दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। दिन में धूप में पसीने छूट रहे हैं। हालांकि केलंग में 4.1 डिग्री की गिरावट आई है और अधिकतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया।एक तरफ जहां तापमान का पारा ऊना में 34 डिग्री रहा, वहीं लाहुल-स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री रहा।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 3 व 4 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई की स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। 5 अक्टूबर को राज्य के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ बिजली चमकने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ अंधड़ चलने की संभावना है। 6 अक्टूबर को 30-40 किलोमीट प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

अभी भी 45 सड़कें बंद प्रदेश में न्यूनतम तापमान में करीब दो डिग्री का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर वृद्धि तो कुछ में गिरावट दर्ज की गई है। कलंग को छोड़ बाकी स्थानों पर दिन के तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है प्रदेश भर में अभी भी 45 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अकेले मंडी ज़िले में 27 सड़कें, जिनमें सराज उप-मंडल में 25 सड़कें बंद हैं। शुक्रवार सुबह सुबह 45 बिजली के ट्रांसफार्मर खराब थे और शाम तक यह संख्या घटकर मात्र 6 (किन्नौर ज़िले में) रह गई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना 34 डिग्री दर्ज किया गया है।