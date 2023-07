Himachal में अभी नहीं थमेगी बारिश, अगले 24 घंटों में और बिगड़ सकती है स्थिति; IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

Himachal Rain Red Alert हिमाचल प्रदेश में मौसम लगातार बिगड़ रहा है। प्रदेश में बारिश ने कोहराम मचा दिया है। हर तरफ पानी और मलबा नजर आ रहा है। पहाड़ों पर हुए भूस्खलन से सड़कें प्रभावित हैं। वहीं आने वाले 24 घंटे काफी अहम साबित होंगे। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है।

हिमाचल में अभी नहीं थमेगी बारिश, अगले 24 घंटों में और बिगड़ सकती है स्थिति

शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Weather Update मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 24 घंटों के लिए भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। शिमला, सोलन, सिरमौर व कुल्लू में कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा की संभावना जताई गई है। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने प्रशासन को उचित प्रबंध करने की भी सलाह दी है। सोमवार को सुबह से लगातार भारी वर्षा का क्रम जारी है जिसके कारण सतलुज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुनी में कॉलेज सहित अन्य क्षेत्रों में पानी भर गया है। इन जिलों में हुआ सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश में अभी तक सबसे अधिक नुकसान मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर में हुआ है। बिजली पानी के साथ संचार और यातायात व्यवस्था ठप है। वर्षा के कारण राहत कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश में 4686 ट्रांसफार्मरों के खराब होने से सैकड़ों गांवों में बिजली नहीं है। पेयजल योजनाओं के प्रभावित होने के कारण पेयजल की आपूर्ति नहीं हो सकी है।

Edited By: Rajat Mourya