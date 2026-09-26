Himachal Weather: हिमाचल में आफत का अलर्ट! पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, 29 सितंबर तक मूसलाधार बारिश

राज्य ब्यूरो, शिमला। शुक्रवार को धर्मशाला में 46 मिलीमीटर, धौलाकुआं (सिरमौर) में 4.5, ऊना में 2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।शिमला सहित कई स्थानों पर बादल छाए रहे।मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और अनुकूल मौसमी प्रणालियों के प्रभाव के कारण 26 सितंबर की शाम से लेकर 29 सितंबर की सुबह तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने और भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है।

27 सितंबर को वर्षा का यह दौर सबसे अधिक रहेगा।26 सितंबर को सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 27 सितंबर को सिरमौर जिले के एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, मंडी, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा।

किन्नौर जिले में भी मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है।28 सितंबर को शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।ऐसे में चेतावनी जारी की है कि नदी-नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के पास जाने से बचें।

प्रदेश में 42 सड़कें बंद प्रदेश में शुक्रवार को कई स्थानों पर वर्षा और बादलों के बीच दिन के तापमान में करीब 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट नाहन में 3.3, नेरी में 3.2, कुफरी में 2.8,ऊना में 2.4, शिमला, मंडी, बिलासपुर में 2 डिग्री की गिरावट आई है।

प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 2.4 डिग्री की गिरावट के बाद 32 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में न्यूनतम तापमान ताबो में सबसे कम 4.3 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में 42 सड़कें बंद हैं। जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक सार्वजनिक और निजी संपत्ति का 3,219 करोड़ का नुकसान दर्ज किया गया है।