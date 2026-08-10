हिमाचल में आफत की बारिश: भूस्खलन से 124 सड़कें बंद, आज 5 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हुई मूसलाधार वर्षा ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज और कल भारी बारिश की चेतावनी है। आज सोमवार को कांगड़ा और सिरमौर जिले में बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा मंडी, बिलासपुर व सोलन में भारी वर्षा का यलो अलर्ट है।

7 दिन राहत के आसार नहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में अगले सात दिनों तक वर्षा से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 10 और 11 अगस्त को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 12 अगस्त से 16 अगस्त तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नदियों और नालों से दूर रहने की सलाह दी है।