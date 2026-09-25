Himachal Weather 25th September: हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, 3 दिन इन जिलों में कड़े तेवर दिखाएगा मौसम

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान धूप और बादलों के बीच दिन के तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 26 से 28 सितंबर के बीच प्रदेश में मौसम के तेवर बेहद उग्र होने वाले हैं। 26 सितंबर को राज्य के कुछ एक स्थानों पर आंधी के साथ भारी वर्षा जबकि 27 सितंबर को सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का आरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर में 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी के साथ भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।

28 तक बारिश 28 सितंबर तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। 25 सितंबर को राज्य में केवल कुछ एक स्थानों हल्की वर्षा की संभावना है। हालांकि अधिकतर स्थानों पर धूप के खिले रहने का अनुमान है।

तापमान में गिरावट दर्ज प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान दिन के तापमान में सोलन में 2.2, धर्मशाला, शिमला और भुंतर में 2 डिग्री की गिरावट आई है। जबकि मंडी में 2.3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 34.4 डिग्री, मंडी में 32.4, बिलासपुर 32.5 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री और ताबो में 5.3 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में ठंडक बढ़ गई है। प्रदेश में 42 सड़कें बभी भी बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए ज रहे हैं।