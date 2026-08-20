Himachal Weather 20th August: हिमाचल में तीन दिन कड़े तेवर दिखाएगा मौसम, आज 5 जिलों के लिए अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और भूस्खलन से यातायात व बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसमें ₹1000 करोड़ से अधिक का नुकसान और 84 लोगों की जान गई है।
HighLights
वर्षा-भूस्खलन से हिमाचल में ₹1000 करोड़ से अधिक का नुकसान।
प्रदेश में 145 सड़कें बंद, बिजली-पानी आपूर्ति भी बाधित।
अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की अपील।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में वर्षा और भूस्खलन के कारण प्रदेशभर में यातायात और बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़क यातायात में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-003) बंद है। इसके अलावा मंडी में 62, कुल्लू में 35 और चंबा में 19 समेत प्रदेश भर में 145 प्रमुख सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह बंद हैं। इन्हें खोलने के प्रयास किया जा रहे हैं।
प्रदेश में आज शिमला, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर व सिरमौर में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार, राज्य में तीन दिन 22 अगस्त तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान
इस मानसून सीजन में भारी वर्षा, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं ने भारी तबाही मचाई है। राज्य में 30 जून से 19 अगस्त के बीच प्रदेश को अब तक लगभग 1,085.32 करोड़ रुपये के सार्वजनिक व निजी नुकसान हुआ है।
बिजली-पानी आपूर्ति प्रभावित
प्रदेश में 115 ट्रांसफार्मर और 117 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। हमीरपुर जिले में सबसे ज्यादा 107 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं।
जानमाल की भारी क्षति
मानसून अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं (भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, डूबने आदि) के कारण 84 लोगों की जान गई है, जिनमें सबसे ज्यादा 15 मौतें भूस्खलन से हुई हैं। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में 121 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है।
मकान हुए ध्वस्त
प्रदेश में 32 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 207 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 434 मवेशियों की भी इस दौरान जान गई है।
नालागढ़ में सबसे ज्यादा बारिश
पिछले 24 घंटों में सोलन के नालागढ़ में 50 मिमी और बिलासपुर में 49.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से नदी-नालों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील की है।
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