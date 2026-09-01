Himachal Weather 1st September: हिमाचल के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मानसून में 1200 करोड़ का नुकसान

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। सोमवार शाम से मंगलवार सुबह तक बादल जमकर बरसे। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में तीन सितंबर तक भारी वर्षा का यलो अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ दिनों के लिए खतरे की चेतावनी दी है। मौसम विशेषज्ञों ने कांगड़ा, चंबा, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी व ऊना में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मनाली व लाहुल की ऊंची चोटियों पर सोमवार सायं बर्फ के फाहे गिरे। दिन के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।

मकान ढहने से दबे तीन सदस्य जिला कांगड़ा के अंतर्गत भवारना में सोमवार सुबह सिहोल पंचायत के वार्ड एक बोदा में कच्चे मकान की दीवार गिरने से नेपाली मूल के परिवार के तीन सदस्य मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों व पंचायत प्रतिनिधियों ने मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। परिवार के मुखिया कृष्ण कुमार काफी देर तक मलबे के नीचे दबे रहे। इससे उनका शरीर नीला पड़ने लगा था। समय पर एंबुलेंस न पहुंचने पर पंचायत प्रधान निवेदिता परमार ने अपनी गाड़ी से कृष्ण कुमार को भवारना अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कालेज एवं अस्पताल टांडा रेफर कर दिया।

प्रदेश में सड़कें व पेयजल योजनाएं ठप मंडी जिले में 32, कुल्लू में 16, चंबा में आठ, कांगड़ा में सात, सिरमौर में पांच, ऊना में चार, शिमला में दो, लाहुल-स्पीति व सोलन में एक-एक सड़क बंद है। प्रदेश में पांच ट्रांसफार्मर खराब हैं। हमीरपुर में 37, सिरमौर में 24 व चंबा में नौ पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं।

1200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान प्रदेश में 30 जून से 31 अगस्त तक सरकारी व निजी संपत्तियों को 1202.13 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया है। रविवार रात सिरमौर, शिमला, सोलन, मंडी व कांगड़ा सहित अधिकांश क्षेत्रों में मूसलधार वर्षा ने सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। सोमवार सायं कांगड़ा में भारी वर्षा हुई।

लोक निर्माण विभाग को 914 करोड़ का नुकसान लोक निर्माण विभाग को 914.77 करोड़, जलशक्ति विभाग को 158.61 करोड़, बिजली विभाग को 5.95 करोड़, कृषि विभाग को 72.04 लाख, बागवानी विभाग को 6.92 करोड़ व स्वास्थ्य विभाग को 2.14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

किस जिले में कितना नुकसान मंडी में 262.17 करोड़, चंबा में 277.63 करोड़, शिमला में 259.85 करोड़, कांगड़ा में 374.22 करोड़, बिलासपुर में 53.23 करोड़, हमीरपुर में 58.10 करोड़, किन्नौर में 196.70 करोड़, कुल्लू में 106.10 करोड़, लाहुल स्पीति में 97.71 करोड़, सिरमौर में 191.57 करोड़, सोलन में 62.08 करोड़ व ऊना में 112.40 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया है।