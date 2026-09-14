Himachal Weather: हिमाचल में बारिश से तापमान में गिरावट, 71 सड़कें बंद; अभी जारी रहेगा वर्षा का दौर

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है, जबकि अधिकतर स्थानों पर धूप के खिलने का अनुमान है। प्रदेश में ताजा वर्षा और धूप के बीच अधिकतम तापमान में दो डिग्री तक का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर वृद्धि तो कुछ में गिरावट दर्ज की गई है।

शिमला व सोलन में तापमान गिरा अधिकतम तापमान में लाहुल स्पीति के ताबो में 2.2 डिग्री की वृद्धि, सोलन और शिमला में 1.7 डिग्री की गिरावट आई है। आगामी दिनों में तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर वृद्धि तो कुछ में गिरावट आई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान मंडी में 34 डिग्री दर्ज किया गया है।

नाहन में सबसे ज्यादा बारिश रविवार को नाहन में 46.8, पालमपुर में 17.5, सोलन में 15.8, शिमला के घणाहट्टी में 15.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि कुछ स्थानों पर बादलों के बीच धूप खिली। 71 सड़कें बंद ताजा वर्षा और भूस्खलन के कारण 71 सड़कें बंद हैं और 24 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। प्रदेश में सबसे अधिक सड़कें मंडी में 32, कुल्लू में 19, कांगड़ा में 10, शिमला, सिरमौर और ऊना में 3-3 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। प्रदेश में सभी 24 पेयजल योजनाएं ठियोग में बंद हैं।