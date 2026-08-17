हिमाचल में चीन सीमा से सटे क्षेत्र पर्यटन दृष्टि से होंगे विकसित, चिंतपूर्णी मंदिर भी संवरेगा; केंद्र से 84 करोड़ मंजूर

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 84 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मंजूर की है। यह राशि प्रदेश के धार्मिक, सीमावर्ती और दूरदराज के पर्यटन स्थलों के विकास पर खर्च होगी। केंद्र की ओर से मिली इस सहायता में ऊना के प्रसिद्ध मां चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 56.26 करोड़ रुपये तथा किन्नौर के रकछम और स्पीति के काजा में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए 24.82 करोड़ रुपये शामिल हैं।

हिमालयन सर्किट के विकास के लिए 68 करोड़ अलग से स्वीकृत केंद्र सरकार ने हिमालयन सर्किट के विकास के लिए भी 68.34 करोड़ रुपये अलग से स्वीकृत किए हैं। इस राशि से शिमला, क्यारीघाट, हाटकोटी, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, बीड़, पालमपुर और चंबा सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों में आधारभूत ढांचे को विकसित किया जाएगा।

चिंतपूर्णी मंदिर के विकास पर 56 करोड़ से अधिक खर्च केंद्र से मिली राशि में सबसे बड़ा हिस्सा ऊना स्थित मां चिंतपूर्णी देवी मंदिर के विकास के लिए निर्धारित किया गया है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटन एवं धार्मिक सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलने की संभावना है।

काजा और रकछम पर विशेष जोर किन्नौर के सांगला घाटी में स्थित रकछम और लाहौल-स्पीति का काजा रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। रकछम भारत-तिब्बत वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट स्थित है, जबकि काजा स्पीति घाटी का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है। इन क्षेत्रों में पर्यटन ढांचे के विकास से दूरदराज के इलाकों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।