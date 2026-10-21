एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी हिमाचल सरकार, 7 खिलाड़ियों को मिलेंगे 9 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो,शिमला। अंतरराष्ट्रीय खेल पटल पर देश और प्रदेश का परचम लहराने वाले एशियाई खेलों के पदक विजेताओं के सम्मान में 30 अक्टूबर को राजधानी शिमला के पीटरहाफ में राज्यस्तरीय भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।

युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और पदक विजेता खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि, स्मृतिचिह्न व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। इसके साथ खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी संबंधी दस्तावेज भी प्रदान किए जाएंगे।

समारोह में खेल मंत्री, कैबिनेट सहयोगी, खेल विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के कई वरिष्ठ खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। खेल नीति में बदलाव और पुरस्कार राशि में रिकॉर्ड वृद्धि हिमाचल में पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम नकद पुरस्कार मिलता था, जिससे खिलाड़ियों में निराशा रहती थी। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने खेल नीति में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की।