हिमाचल में अस्थायी शिक्षक भर्ती का फार्मूला तैयार, 100 अंक से होगा मूल्यांकन; 25000 रुपये मानदेय मिलेगा

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अस्थायी शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्यम से यह भर्ती की जाएगी। इससे पहले अस्थायी शिक्षकों जिनमें एसएमसी, पीटीए शिक्षकों की भर्तियां हुई थी वह शिक्षा विभाग ने की थी। इस बार एसएसए को यह जिम्मा सौंपा जा रहा है।



एसएसए ने इसका प्रारूप तैयार कर दिया है। यह भर्तियां एक साल के लिए होंगी। एक साल बाद दोबारा से मेरिट तैयार की जाएगी। इसमें किसी अभ्यर्थी से अधिक मेरिट वाला उम्मीदवार उपलब्ध होता है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। हर साल शिक्षकों के साथ करार किया जाएगा।

100 अंक का मूल्यांकन चयन के लिए 100 अंकों का मूल्यांकन मानदंड निर्धारित होगा। जिस श्रेणी के लिए भर्ती होगी उसके लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम में जो शैक्षणिक योग्यता है वह होना अनिवार्य है। पीजी डिग्री, एमफिल, पीएचडी और शैक्षिक अनुभव के अतिरिक्त अंक निर्धारित किए जाएंगे।