हिमाचल में काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे शिक्षक, शिमला में आर-पार की लड़ाई का शंखनाद; सत्याग्रह और उपवास करेंगे

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकार और प्राथमिक शिक्षकों के बीच टकराव अब उग्र रूप लेता जा रहा है। 26 जुलाई को शिमला के चौड़ा मैदान में मुख्यमंत्री की घोषणाएं जब तय समय सीमा के बाद भी धरातल पर नहीं उतरीं तो शिक्षकों के सब्र का बांध टूट गया। अब राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है।



शिक्षा निदेशालय शिमला में राज्य अध्यक्ष रमेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्य परिषद की बैठक में कड़े फैसले लिए गए। शिक्षकों ने दो टूक चेताया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो दो अक्टूबर (गांधी जयंती) से अपना विरोध तेज कर देंगे।

मांगों पर ठोस कार्रवाई न होने तक जारी रहेगा क्रमिक अनशन निदेशालय के बाहर चल रहा क्रमिक अनशन तब तक जारी रहेगा, जब तक न्यू कांप्लेक्स सिस्टम और अन्य मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस दिन से से प्रदेशभर के प्राथमिक शिक्षक बाजू पर काली पट्टी या काले बिल्ले लगाकर ही स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे।



इसी दिन शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर गांधी प्रतिमा के समक्ष शिक्षक सत्याग्रह और उपवास पर बैठेंगे। शाम ढलते ही शिक्षकों का यह आक्रोश कैंडल मार्च के रूप में सड़कों पर दिखाई देगा।