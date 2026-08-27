हिमाचल शिक्षक भर्ती: पात्र उम्मीदवार न मिलने से 72 पद रह गए खाली, 118 पोस्ट के लिए शुरू की थी चयन प्रक्रिया

जागरण टीम, हमीरपुर/शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने संगीत शिक्षकों के 118 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए पोस्ट कोड-26021 के तहत ली गई कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण 72 पद रिक्त रह गए हैं।



इनमें सामान्य वर्ग के 26, सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग के 11, सामान्य (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) का एक, ओबीसी 15, ओबीसी बीपीएल चार, एससी चार, एससी बीपीएल तीन, एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग का एक और एसटी के तीन पद शामिल हैं।

क्या कहना है आयोग का आयोग के सचिव डा. विक्रम महाजन ने बताया कि 118 संगीत शिक्षकों के पदों के लिए 71 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 63 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में 58 उम्मीदवारों का चयन दस्तावेजों की जांच के लिए किया गया था। 18 अगस्त को दस्तावेजों की जांच के बाद 46 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।