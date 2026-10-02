हिमाचल ने केंद्र को सौंपा 3412 करोड़ का आपदा बिल, मांगी अतिरिक्त सहायता

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मानसून में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का 3412.80 करोड़ रुपये का अंतिम क्षति ज्ञापन अंतर-मंत्रालय केंद्रीय दल के समक्ष रख दिया है।

चार दिवसीय दौरे के समापन पर मुख्य सचिव केके पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में नुकसान के आंकड़ों और केंद्र से मिलने वाली अतिरिक्त सहायता पर मंथन हुआ।

राज्य के निदेशक-सह-विशेष सचिव (राजस्व-आपदा प्रबंधन) पुष्पेंद्र राणा ने केंद्रीय दल को सौंपे ज्ञापन में लोक निर्माण विभाग की सड़कें, जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाएं, विद्युत ढांचा और कृषि भूमि समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए वित्तीय नुकसान का ब्योरा दिया।

केंद्रीय दल ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अंतिम क्षति ज्ञापन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के निर्धारित मानकों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो तथा प्रत्येक दावे के समर्थन में संबंधित अभिलेख और दस्तावेज उपलब्ध हों। क्षेत्रवार नुकसान का सटीक आकलन, सत्यापन और जरूरी विवरण भी समयबद्ध तरीके से देने को कहा गया है।