हिमाचल में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, रोहतांग पास आज रहेगा बंद; कुल्लू-मनाली में स्नोफॉल का अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। रोहतांग पास को बंद कर दिया गया है और कुल्लू-मनाली में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है और पर्यटन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ जबकि अधिकतर स्थानों पर सोमवार को बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में एक से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे दिन में भी ठंड बढ़ गई है।
सोमवार को अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट धर्मशाला में चार डिग्री, कुफरी में 3.5, शिमला में दो डिग्री सेल्सियस की आई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है।
न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक वृद्धि मनाली में 4.4, कुल्लू के बजौरा में 3.7, नारकंडा में तीन, हमीरपुर में 2.3 और कांगड़ा में दो डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। बिलासपुर में घने कोहरे के कारण दृश्यता 200 मीटर रही। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी दो दिन तक बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है।
बीआरओ के सड़क कार्य के कारण मंगलवार व बुधवार को रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चार व पांच दिसंबर को फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। इस कारण चंबा, किन्नौर, लाहुल-स्पीति, कांगड़ा व कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो सकता है।
चार व पांच दिसंबर को ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात की संभावना
नवंबर में सामान्य से 95 प्रतिशत कम वर्षा हिमाचल में नवंबर में 1901 से लेकर अब तक नौवीं सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है। इस बार नवंबर में केवल एक मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई जो सामान्य से 95 से 100 प्रतिशत कम रही। किन्नौर में केवल 2.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जबकि लाहुल-स्पीति में 1.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।