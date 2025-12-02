हिमाचल में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, रोहतांग पास आज रहेगा बंद; कुल्लू-मनाली में स्नोफॉल का अलर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ जबकि अधिकतर स्थानों पर सोमवार को बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में एक से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे दिन में भी ठंड बढ़ गई है।

सोमवार को अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट धर्मशाला में चार डिग्री, कुफरी में 3.5, शिमला में दो डिग्री सेल्सियस की आई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है।

न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक वृद्धि मनाली में 4.4, कुल्लू के बजौरा में 3.7, नारकंडा में तीन, हमीरपुर में 2.3 और कांगड़ा में दो डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। बिलासपुर में घने कोहरे के कारण दृश्यता 200 मीटर रही। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी दो दिन तक बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है।

बीआरओ के सड़क कार्य के कारण मंगलवार व बुधवार को रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चार व पांच दिसंबर को फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। इस कारण चंबा, किन्नौर, लाहुल-स्पीति, कांगड़ा व कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो सकता है।