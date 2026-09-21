11 साल बाद रेणुका जी जू में गूंजेगी दहाड़, जंगली मुर्गे के बदले मिला रॉयल बंगाल टाइगर का जोड़ा

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल के वन्यजीव प्रेमियों के लिए रविवार का दिन 11 साल के इंतजार के बाद जश्न लेकर आया। श्री रेणुका जी जू में एक बार फिर रॉयल बंगाल टाइगर दहाड़ेगा।

महाराष्ट्र के गोरेवाड़ा (नागपुर) टाइगर रेस्क्यू सेंटर से बाघों का जोड़ा 1900 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर रविवार दोपहर 1 बजे रेणुका जी पहुंचा। जोड़े में 5 साल का नर और 3 साल की मादा है। विशेष पिंजरे, डाक्टर और सुरक्षा के बीच 7 सदस्यीय टीम इसे लेकर आई।