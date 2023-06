हिमाचल में 7 दिनों में हुई सामान्य से 135 फीसदी अधिक बारिश, अब तक 219 करोड़ का नुकसान; मानसून पर ये है अपडेट

हिमाचल प्रदेश में पिछले सात दिनों में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। राज्य में मानसून के दौरान अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि तीन लापता हैं। 2 जुलाई तक मानसून प्रदेश में सक्रिय रहेगा। अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

हिमाचल में 7 दिनों में हुई सामान्य से 135 फीसदी अधिक बारिश, अब तक 219 करोड़ का नुकसान

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में 7 दिन में सामान्य से 135 फीसदी ज्यादा वर्षा हो चुकी है। भारी वर्षा के कारण जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है। भारी वर्षा राज्य में जान-माल के नुकसान का भी बड़ा कारण बनी है। बुधवार को प्रदेश में दो अलग-अलग जगहों पर घटी घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई है। इसमें 4 लोगों की मौत रामपुर में वाहन के गहरी खाई में गिरने से हुई है, जबकि पब्बर नदी में एक युवक के डूबने की घटना सामने आई है। इससे प्रदेश में मानसून के दौरान मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। 3 लोग अभी भी लापता हैं जबकि 34 लोग इस बीच घायल भी हुए हैं। नुकसान का आंकड़ा बढ़कर हुआ 219 करोड़ अब तक 41 घरों को नुकसान पहुंच चुका है और 352 मवेशी मारे जा चुके हैं। प्रदेश में हर दिन नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यह बढ़कर 219 करोड़ पहुंच गया है। भारी वर्षा के कारण पेयजल की 1318 स्कीम प्रभावित हो चुकी हैं। सिंचाई की 284 स्कीमों को नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन के कारण 127 सड़कें अभी भी बंद हैं। मंडी जोन में सबसे ज्यादा 61, शिमला जोन में 39, हमीरपुर जोन में 10 और 17 अन्य सड़कों पर यातायात बाधित है। बुधवार को शिमला में रिकॉर्ड तोड़ बारिश बुधवार को शिमला सहित प्रदेश भर में व्यापक वर्षा हुई है। अकेले राजधानी शिमला में 1 घंटे में 51 मिलीमीटर वर्षा हुई। यह अब तक की इस सीजन की रिकॉर्ड वर्षा दर्ज की गई है। इससे शिमला के बस अड्डे में पानी भर गया और गाड़ियां तक डूब गई। मशोबरा में 40 मिलीमीटर बारिश हुई है, नारकंडा में 11, कुफरी में 10, डलहौजी में 29, बिलासपुर में 9, हमीरपुर में दो मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई है। अब कैसा रहेगा मौसम प्रदेश में हो रही वर्षा के कारण प्रदेश का अधिकतम तापमान भी सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक प्रदेश में मानसून के इसी तरह सक्रिय बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

