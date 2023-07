Rain Fury: हिमाचल में आपदा से नुकसान का जायजा लेंगी दो केंद्रीय टीमें, CM सुखविंदर सुक्खू के साथ भी होगी बैठक

हिमाचल में आपदा से नुकसान का बुधवार से दो केंद्रीय टीमें जायजा लेंगी। एक टीम बिलासपुर होते मंडी कुल्लू व दूसरी टीम शिमला सोलन व किन्नौर का दौरा करेंगी। मौसम की खराबी के कारण केंद्रीय टीमें सड़क मार्ग से निरीक्षण करेंगी। प्रदेश में भारी वर्षा बादल फटने और भूस्खलन के कारण करीब आठ हजार करोड़ के नुकसान को अनुमान लगाया जा रहा है।

हिमाचल में आपदा से नुकसान का जायजा लेंगी दो केंद्रीय टीमें

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए दो केंद्रीय टीमें आ रही हैं। इस टीम के करीब 15 अधिकारियों द्वारा नुकसान का जायजा लिया जाएगा। मौसम की खराबी के कारण ये दोनों टीमें सड़क मार्ग से हिमाचल में हुए नुकसान का जायजा लेंगी। बुधवार सुबह नौ बजे दोनों टीमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। वहां से एक टीम सोलन होते शिमला व किन्नौर जाकर नुकसान का जायजा लेगी। जबकि दूसरी टीम चंडीगढ़ से बिलासपुर, मंडी और फिर कुल्लू का दौरा कर वहां हुए नुकसान का जायजा लेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी रिपोर्ट इस दौरान वहां के अधिकारियों से मिलने के अलावा प्रभावितों से मिलेंगी और नुकसान का पूरा ब्यौरा लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देंगी। 19 व 20 जुलाई को दोनों टीमें सड़क मार्ग से नुकसान को जायजा लेंगी और उसके बाद 21 जुलाई को शिमला में प्रदेश के मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ भी बैठक करने का कार्यक्रम है। प्रदेश में भारी वर्षा बादल फटने और भूस्खलन के कारण करीब आठ हजार करोड़ के नुकसान को अनुमान लगाया जा रहा है।

Edited By: Rajat Mourya