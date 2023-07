हिमाचल में कहर बरपा रही बारिश, नुकसान का आकलन करने के लिए CM सुखविंदर सुक्खू ने किया कमेटी का गठन

हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। प्रदेश के कई जिलों में हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। कई कस्बों में बाढ़ जैसे हालाते हैं। हिमाचल में बारिश से 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अब एक कमेटी का भी गठन किया है।

शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Rain Fury हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के चलते हुए नुकसान का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को शामिल किया गया है। इस बारे में आज जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावितों की मदद उपलब्ध करवाने और भारी बारिश के चलते हुए नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। सीएम कर रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग उन्होंने कहा कि संबंधित जिला प्रशासन को प्रभावितों की हर संभव सहायता करने के प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार लगातार प्रदेश के हालात पर नजर बनाए हुए है और वह खुद भी फोन के माध्यम से सभी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फंसे हुए पर्यटकों और प्रभावित स्थानीय निवासियों की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1100, 1070 और 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हालात पर उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से बात हो चुकी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी कल इस बारे में बात की जाएगी।

