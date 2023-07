हिमाचल प्रदेश में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। बारिश और बाढ़ की चपेट में सड़कें गाड़ियां भवन घर-मकान और पुल सब आए हैं। कुल्लू मनाली और मंडी में तो बारिश ने कोहराम मचा दिया है। वहीं बारिश से परिवहन निगम को भी काफी नुकसान हुआ है। एचआरटीसी के आकलन के मुताबिक निगम को 5.56 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

हिमाचल में भारी बारिश से परिवहन निगम को 5.56 करोड़ का नुकसान, HRTC ने तैयार की रिपोर्ट

शिमला, राज्य ब्यूरो। HRTC Rain Loss बीते 7 दिनों में एचआरटीसी को 5.56 करोड़ का नुकसान हुआ है। निगम प्रबंधन ने शनिवार को बरसात के बीच हुए नुकसान का आकलन किया। इस आकलन में निगम प्रबंधन ने पाया कि बसों का संचालन नहीं होने से प्रदेश में 3.51 करोड़ कर नुकसान हो गया है। वहीं, भारी बारिश के बीच कर्मशालाओं (वर्कशाप) में पानी भरने, मशीनों के खराब होने और बस स्टैंड को नुकसान होने सहित अन्य कारणों से 2.05 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब तक भारी बारिश से सबसे अधिक नुकसान तारदेवी वर्कशाप में हुआ है। यहां पर वर्कशाप में 80 लाख रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है। कुल्लू वर्कशाप में 30 लाख का नुकसान इसी तरह, करसोग में वर्कशाप व पंप टूटने से 20 लाख, नगरोटा बगंवा में वर्कशाप में पानी भरने से 5 लाख, कुल्लू वर्कशाप में 30 लाख, कोटखाई बस स्टैंड में 50 लाख और मनाली के लग्जरी बस स्टैंड में 50 लाख का नुकसान हुआ है। '899 मार्गों पर बंद हैं बस सेवाएं' परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर का कहना है कि बीते 7 दिनों में हुई भारी बारिश के बीच हुए नुकसान का आकलन किया गया है। बसों के परिचालन नहीं होने से अभी तक 3.51 करोड़ व भारी बारिश से निगम कर्मशालाओं को 2.05 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं, प्रदेश में 899 मार्गों पर अभी भी बस सेवाएं बंद हैं। निगम प्रबंधन लगातार बस सेवाएं बहाल कर रहा है। शनिवार को 45 और रूटों पर बस सेवाएं बहाल की गई हैं।

