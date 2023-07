Himachal Rain Alert हिमाचल में बारिश से हो रहे भूस्खलन के कारण चार एनएच सहित 604 सड़के बंद हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के दो जिलों को छोड़ बाकी जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अभी तक 158 लोगों की विभिन्न कारणों से मौत हो चुकी है। जबकि 606 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं।

Himachal Rain Alert: हिमाचल में बारिश का कहर (फाइल फोटो)

