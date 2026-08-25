परौर से पद्धर तक फोरलेन की DPR तैयार करने को कंसल्टेंट तैनात, PWD मंत्री ने हिमाचल विधानसभा में दी जानकारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि परौर से पद्धर तक फोरलेन निर्माण कार्य के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट की तैनाती कर दी है। सड़क की अलाइनमेंट का कार्य अभी प्रारंभिक स्तर पर है। सड़क निर्माण कार्य के प्रारंभ होने की समय-सीमा और वास्तविक स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र के संबंध में स्पष्ट जानकारी डीपीआर के तैयार एवं स्वीकृत होने के पश्चात ही उपलब्ध हो सकेगी। विक्रमादित्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक किशोरी लाल के सवाल का जवाब दे रहे थे।

फोरलेन से 5734 परिवार प्रभावित मंत्री ने कहा कि परौर से चक्की तक की फोरलेन परियोजना का निर्माण कार्य 5 पैकेज में किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से अभी तक एक पैकेज का कार्य पूर्ण हो चुका है व तीन पैकेज का कार्य प्रगति पर है और अन्य एक पैकेज में डीपीआर बनाने का कार्य प्रगति पर है। इस फोरलेन में अभी तक 5734 परिवार/व्यक्ति प्रभावित हुए हैं।