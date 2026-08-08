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    चंडीगढ़-पंचकूला के नजदीक नया शहर विकसित करेगा हिमाचल, विक्रमादित्य ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा प्रस्ताव

    By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 01:19 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश ने चंडीगढ़ और पंचकूला से सटे क्षेत्र में साझा आधारभूत ढांचे के साथ एक नया आधुनिक शहर विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखा ह ...और पढ़ें

    दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करते हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य।

    दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करते हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य।

    HighLights

    1. हिमाचल ने चंडीगढ़-पंचकूला के पास नया आधुनिक शहर बनाने का प्रस्ताव रखा।

    2. विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से दिल्ली में मुलाकात की।

    3. शहरी विकास परियोजनाओं के लिए 1200 करोड़ रुपये की मंजूरी मांगी।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ और पंचकूला से सटे हिमाचल क्षेत्र में साझा आधारभूत ढांचे के साथ नया शहर विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर अर्बन चैलेंज फंड के तहत लंबित 1,200 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर करने की मांग की। अमृत योजना के तहत शेष 64.45 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया।

    नया आधुनिक शहर विकसित होगा

    विक्रमादित्य सिंह ने बढ़ते शहरी दबाव को देखते हुए प्रदेश में नया आधुनिक शहर विकसित करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और नियोजन संबंधी सहयोग का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार से डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा और भरोसा दिलाया कि प्रस्ताव पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा। 

    धर्मशाला व शिमला दौरे का निमंत्रण

    विक्रमादित्य सिंह के निमंत्रण पर शिमला व धर्मशाला के दौरे के लिए भी सहमति जताई।
    बैठक में विक्रमादित्य सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के यूज्ड वाटर मैनेजमेंट घटक में राज्य के 76 में से केवल 31 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किए जाने का मुद्दा भी उठाया और शेष निकायों की परियोजनाओं को भी स्वीकृति देने का आग्रह किया। 

    स्ट्रीट फूड हब परियोजना

    इसके अलावा नादौन, मनाली, डलहौजी और रामपुर में प्रस्तावित स्ट्रीट फूड हब की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।

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