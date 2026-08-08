चंडीगढ़-पंचकूला के नजदीक नया शहर विकसित करेगा हिमाचल, विक्रमादित्य ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, शिमला। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ और पंचकूला से सटे हिमाचल क्षेत्र में साझा आधारभूत ढांचे के साथ नया शहर विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर अर्बन चैलेंज फंड के तहत लंबित 1,200 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर करने की मांग की। अमृत योजना के तहत शेष 64.45 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया।

नया आधुनिक शहर विकसित होगा विक्रमादित्य सिंह ने बढ़ते शहरी दबाव को देखते हुए प्रदेश में नया आधुनिक शहर विकसित करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और नियोजन संबंधी सहयोग का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार से डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा और भरोसा दिलाया कि प्रस्ताव पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा।