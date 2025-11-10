सावधान! हिमाचल में अभी सताएगी सूखी ठंड, 15 नवंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों के साथ मैदानों में इन दिनों सुबह और शाम की ठंड बढ़ गई है, जबकि दिन में कड़क धूप निकल रही है। मौसम विभाग ने 15 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। ऐसे में दिन के तापमान में कुछ वृद्धि जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आने का अनुमान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे सूखी ठंड बढ़ गई है। वहीं, कई लोग सूखी ठंड की चपेट में आने से खांसी, जुकाम व वायरस से पीड़ित होने लगे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सुबह और शाम गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। रविवार को दिनभर तेज धूप के बीच अधिकतम तापमान में दो से छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।

अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिसावधान! हिमाचल में अभी सताएगी सूखी ठंड, 15 तक बारिश की कोई संभावना नहींरावट भरमौर में 5.6, कुकुमसेरी में 3.9, सुंदरनगर में 2.7 डिग्री सेल्सियस की आई है, जबकि अन्य स्थानों पर एक और उससे कम का अंतर आया है। शनिवार की रात शिमला से ज्यादा सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर में ठंडी रही। शिमला का न्यूनतम तापमान 8.8, सोलन का सात, कांगड़ा का 7.6, हमीरपुर का 7.9 डिग्री सेल्सियस रहा।