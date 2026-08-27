हिमाचल में स्वाइन फ्लू के 4 मामले, स्वास्थ्य विभाग की विस्तृत एडवाइजरी जारी; क्या करें व क्या न करें?

जागरण संवाददाता, शिमला। देश के कई राज्यों में एच1एन1 यानी स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में स्वाइन फ्लू के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 7 महीने और एक वर्ष का बच्चा शामिल है। राज्य में लगातार मिल रहे इन मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और क्षेत्रीय अस्पतालों को निगरानी बढ़ाने तथा विशेष सतर्कता बरतने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।



कांगड़ा जिला के टांडा मेडिकल कॉलेज में संक्रमितों की पुष्टि के बाद राजधानी शिमला समेत अन्य जिलों के स्वास्थ्य विभागों को विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं।

रैंडम सैंपल लेने के निर्देश शिमला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा ने जिला में फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि, आईजीएमसी शिमला में आया एक संदिग्ध मरीज जांच में नेगेटिव पाया गया है, लेकिन प्रशासन जोखिम नहीं लेना चाहता। सोलन, मंडी, हमीरपुर और ऊना जैसे सीमावर्ती व अधिक आबादी वाले जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग फ्लू जैसे लक्षणों वाले मरीजों पर पैनी नजर रख रहा है और उनके रैंडम सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं।

हर संदिग्ध मरीज पर नजर बरसात के मौसम में सर्दी-खांसी के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच तेज कर दी है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, अस्पतालों के ओपीडी में आने वाले हर संदिग्ध मरीज की गहनता से चिकित्सकीय जांच की जा रही है।

ये लक्षण दिखें तो लें सैंपल डॉक्टरों को आदेश दिए गए हैं कि यदि किसी मरीज में तेज बुखार, लगातार खांसी, गले में खराश, जुकाम या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखते हैं, तो उनके तुरंत सैंपल लिए जाएं। इसके अलावा, बाहरी राज्यों से हिमाचल लौट रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भी विशेष निगरानी की जा रही है।