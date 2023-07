Himachal: सुक्खू सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाई, अब मिलेगी एक लाख रुपये की मदद

शिमला, जेएनएन: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता बढ़ाए जाने की ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ा दी है, जिससे आपदा से प्रभावित लोगों को काफी राहत मिली है। विशेष मानदंडों के तहत 7 से 15 जुलाई 2023 के बीच आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

We have increased financial assistance to disaster-affected individuals:

State Government has enhanced the compensation amount, bringing significant relief to those impacted by the disaster. Under special norms, financial assistance will be provided to families affected by… pic.twitter.com/MRSI1FYOvd