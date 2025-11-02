हिमाचल: कुमारसैन में तेज रफ्तार ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त, 31 लोग थे सवार; नेपाल बॉर्डर की तरफ जा रही थी गाड़ी
हिमाचल प्रदेश के कुमारसैन में एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 29 लोग घायल हो गए। यह घटना डोगरा मंडी के पास हुई, जब बस नेपाल सीमा की ओर जा रही थी। तेज गति के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
संवाद सूत्र, कुमारसैन (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। कुमारसैन में शनिवार रात को यह हादसा हुआ है। कुमारसैन में डोगरा मंडी के समीप सवारियों से भरा एक ट्रैवलर पलट गया।
वाहन में 31 लोग सवार थे, इसमें कुल 29 लोग घायल हुए हैं। 16 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को उपचार के लिए आईजीएमसी रेफर किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि करीब 2 बजे कुमारसेन थाना के अंतर्गत डोगरा मंडी के पास शिमला-रामपुर नेशनल हाईवे पर हुआ।
नेपाल बॉर्डर की ओर जा रही थी ट्रेवलर
ट्रैवलर रिकांगपिओ से रुपिडिया नेपाल बॉर्डर की ओर जा रही थी। ट्रैवलर में लगभग 31 लोग सवार थे, जो प्रत्येक व्यक्ति 2500 रुपये किराया देकर यात्रा कर रहे थे। इस ट्रैवलर को 36 वर्षीय राज कुमार नामक चालक चला रहा था। वह मूल रूप से नेपाल के जिला बांके, आंचल भेरी के पालिका जीसा पानी वार्ड नंबर 01 का निवासी है और वर्तमान में जिला शिमला के ननखड़ी उपमंडल के गांव जवाल्डा, डाकघर धनावली में रह रहा था।
तेज रफ्तार बनी हादसे का कारण
पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार चालक राज कुमार वाहन को काफी तेज रफ्तार में चला रहा था। जैसे ही गाड़ी डोगरा मंडी के पास एक तीखे मोड़ पर पहुंची, उसने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे पलट गई।
कुमारसैन में किया गया 29 लोगों का उपचार
हादसे में ट्रैवलर में सवार अधिकांश लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुमारसैन ले जाया गया, जहां 29 लोगों का प्राथमिक उपचार किया गया। इनमें से 16 लोगों को गंभीर चोटें आने के कारण डॉक्टरों ने आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया।
पुलिस ने चालक के विरुद्ध दर्ज किया मामला
कुमारसैन पुलिस ने इस मामले में चालक राज कुमार के खिलाफ धारा 281 और 125(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह दुर्घटना चालक की लापरवाही और तेज रफ्तारी के कारण हुई।
