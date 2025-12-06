Himachal News: न OTP आया, न किया लिंक पर क्लिक; फिर भी खाते से 16 लाख गायब, बैंक स्टेटमेंट देख रिटायर कर्मी के उड़े होश

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला में एक सेवानिवृत कर्मचारी के खाते से लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपितों ने बिना पीड़ित की अनुमति से उसके बैंक खाते से 16 लाख रुपये निकाल लिए।



हैरानी की बात यह है कि इसके लिए किसी ओटीपी और लिंक का सहारा भी नहीं लिया गया। खाते से 16 लाख रुपए की राशि का गायब होना हैरान करने वाला है।



पीड़ित कर्मचारी ने सदर थाना शिमला में इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।



शिकायतकर्ता शिमला जिला के सुन्नी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव के निवासी हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक 14 अक्टूबर को वह नकदी निकालने के लिए एसबीआई अनाज मंडी शिमला शाखा पहुंचे थे। चेक के माध्यम से 2 लाख रुपये निकालने के बाद जब उन्होंने खाते में शेष राशि की जानकारी ली, तो उन्हें पता चला कि उनके खाते में मात्र 4 लाख 34 हजार रुपये बचे हैं। उन्हें यह राशि देखकर हैरानी हुई क्योंकि खाते में इससे कहीं अधिक रकम होनी चाहिए थी।