Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal News: न OTP आया, न किया लिंक पर क्लिक; फिर भी खाते से 16 लाख गायब, बैंक स्टेटमेंट देख रिटायर कर्मी के उड़े होश

    By Rohit Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:48 PM (IST)

    शिमला में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के खाते से 16 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बिना ओटीपी या अनुमति के, पीड़ित के खाते से यह बड़ी रकम नि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शिमला में रिटायर कर्मचारी के बैंक खाते से लाखों रुपये गायब हो गए। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला में एक सेवानिवृत कर्मचारी के खाते से लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपितों ने बिना पीड़ित की अनुमति से उसके बैंक खाते से 16 लाख रुपये निकाल लिए।

    हैरानी की बात यह है कि इसके लिए किसी ओटीपी और लिंक का सहारा भी नहीं लिया गया। खाते से 16 लाख रुपए की राशि का गायब होना हैरान करने वाला है। 

    पीड़ित कर्मचारी ने सदर थाना शिमला में इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

    शिकायतकर्ता शिमला जिला के सुन्नी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव के निवासी हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक 14 अक्टूबर को वह नकदी निकालने के लिए एसबीआई अनाज मंडी शिमला शाखा पहुंचे थे। चेक के माध्यम से 2 लाख रुपये निकालने के बाद जब उन्होंने खाते में शेष राशि की जानकारी ली, तो उन्हें पता चला कि उनके खाते में मात्र 4 लाख 34 हजार रुपये बचे हैं। उन्हें यह राशि देखकर हैरानी हुई क्योंकि खाते में इससे कहीं अधिक रकम होनी चाहिए थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैंक स्टेटमेंट देखी तो फटी रह गई आंखें

    बैंक अधिकारियों से स्टेटमेंट निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच अलग-अलग लेनदेन में कुल 16 लाख रुपये खाते से निकाले जा चुके हैं। पीड़ित के अनुसार पूरे चार दिनों में न तो उनके फोन पर कोई ओटीपी आया, न उन्होंने किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक किया और न ही किसी संदिग्ध व्यक्ति का कॉल अटेंड किया। 

    बिना ओटीपी व अनुमति के कैसे निकाल ली रकम

    उन्होंने कहा कि यह समझ से बाहर है कि बिना किसी ओटीपी या अनुमति के उनके खाते से इतनी बड़ी रकम कैसे निकाली जा सकती है। अपने बैंक खाते से धनराशि निकलने की जानकारी उन्हें बैंक जाकर ही मिली।

    यह भी पढ़ें: Una News: मैहतपुर में पेट्रोल पंप के पास दुकानों में भड़की आग, पंजाब से मंगवाने पड़े दमकल वाहन 

    पुलिस ने मामला दर्ज कर तेज की जांच

    थाना सदर शिमला में यह केस धारा 318(4) बीएनएस के अंतर्गत दर्ज किया गया है। शिमला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत और बैंक लेनदेन विवरण के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि खाते से धनराशि किस विधि और किस माध्यम से निकाली गई।

    यह भी पढ़ें: ग्रेट खली का क्या है जमीन विवाद? रेसलर के आरोपों के बाद पूर्व NSG कमांडो का दावा बाहुबल से कब्जाई भूमि, विभाग भी लपेटे में 