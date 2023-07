हिमाचल प्रदेश में आपात स्थिति के कारण सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई आपात स्थिति के मद्देनजर स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने इसके आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसात के मौसम में होने वाले रोगों की रोकथाम तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं।

हिमाचल प्रदेश में आपात स्थिति के कारण सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द

शिमला, राज्य ब्यूरो। स्वास्थ्य विभाग ने भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई आपात स्थिति के दृष्टिगत स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। यह निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान दिए और प्रदेश में भारी बारिश के कारण स्वास्थ्य संस्थानों को हुए नुकसान की स्थिति की समीक्षा की। बरसात में होने वाले रोगों से निपटने के निर्देश बरसात में होने वाले रोगों के उपचार के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। स्क्रब, टाइफस, डेंगू, मलेरिया, पीलिया, टाइफाइड सहित अन्य बीमारियों को लेकर लगामार निगरानी रखने और आवश्यक प्रबंध रखने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसात के मौसम में होने वाले रोगों की रोकथाम तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाइयों के भंडारण व एम्बुलैंस सेवा की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

